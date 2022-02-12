Байден в беседе с Путиным упоминал санкции, но на этом вопросе не делался акцент – Ушаков

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Американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Путиным говорил о санкциях, но на этом вопросе не делался акцент, сообщил ТАСС помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные жесткие антироссийские санкции, но не на этом вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером", – заявил Ушаков.
Он уточнил, что глава РФ в деталях рассказал о подходах российской стороны и, кроме того, назвал причину сегодняшней необходимости решать вопросы, от которых по-настоящему зависит национальная безопасность России.
Президенты России и США провели телефонный разговор в субботу, 12 февраля. Он длился около часа. В ходе него лидеры стран обсудили усиление напряженности на границе РФ и Украины. Также в ходе диалога американский президент заявил Путину, что Соединенные Штаты готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины и нацелены на дипломатию с РФ.
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