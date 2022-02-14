В Пентагоне поприветствовали слова Лаврова о возможности договориться по безопасности

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Пентагон приветствует слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможности России и Запада договориться по вопросам безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби, пишет ТАСС.

"Министр иностранных дел Лавров указал, точнее, складывается впечатление, что указал, на наличие здесь кислорода для дипломатии", – сказал Кирби.

Пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что Москве и западным странам необходимо наращивать контакты для дипломатического урегулирования вопроса.

"Мы тоже верим, что все еще может и должен быть дипломатический путь вперед", – добавил официальный представитель военного ведомства США.

Ранее Лавров на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что вторая часть ответа США на предложения России по гарантиям безопасности имеет достаточно конструктивный характер. Кроме того, она предусматривает конкретные меры в отношении возобновления выполнения положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В конце января Соединенные Штаты передали России свой письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, которые обсуждались на переговорах в Женеве 10 января. Позже в Вашингтоне попросили Москву данные документы не обнародовать.

Позднее газета El Pais опубликовала тексты ответов США и НАТО. В них Запад призывает Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил, а также обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.