Путин обсудил с канцлером ФРГ российские инициативы по гарантиям безопасности

Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом российский лидер сообщил в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров.
"Предельно откровенно обменялись мнениями по вопросу ситуации вокруг российских инициатив и предложений Соединенным Штатам Америки и НАТО, касающихся предоставления России долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности", – приводит слова главы государства РИА Новости.
В частности, по словам Путина, стороны обсудили недопущение дальнейшего расширения Североатлантического альянса, отказ от размещения блоком своих ударных вооружений вблизи границ с РФ, возвращение его военной инфраструктуры к границам 1997 года. Президент подчеркнул, что Москва не будет игнорировать тот факт, что Вашингтон и Брюссель в свою пользу трактуют принципы равной и неделимой безопасности, зафиксированные во многих международных документах.
"Силовое сдерживание России воспринимается нами в качестве прямой и непосредственной угрозы национальной безопасности, снять которую как раз и призваны юридические соглашения на основе внесенных нами проектов", – отметил российский лидер.
Он подчеркнул, что ответы США и НАТО по гарантиям безопасности не отвечают ключевым требованиям России, однако признал, что в них все же содержатся положения, которые в Москве готовы обсуждать, в частности касающиеся вопросов европейской безопасности и ракет средней и малой дальности.
В начале января были проведены российско-американские переговоры по теме гарантий безопасности. Поводом для них стали проекты соответствующих договоров с США и НАТО, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.
В конце января США и НАТО в письменном виде передали России свои ответы на предложения по гарантиям безопасности. Позже тексты документов опубликовала испанская газета El Pais. В них Запад призывает Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил, а также обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
В Кремле начались переговоры Путина и Шольца
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