Путин и Лукашенко примут участие в мероприятиях по военному сотрудничеству

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин сообщил, что совместно с президентом Белоруссии Александром Лукашенко примет участие в мероприятиях по военному сотрудничеству. Информация об этом появилась в ТАСС.
"Конечно, поговорим о региональной ситуации, оценим, как идет военное сотрудничество, сейчас активная фаза учений военных. Завтра вместе даже поучаствуем в одном из серьезных мероприятий в этом комплексе военного сотрудничества", – произнес российский лидер.
Ранее сообщалось, что Лукашенко проведет переговоры с российским президентом в Москве. В числе тем – развитие торгово-экономического сотрудничества, безопасность в регионе, совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, а также международные проблемы.
Встреча между лидерами России и Белоруссии уже началась. Она проходит без антикоронавирусных ограничений, поскольку Александр Лукашенко сдал ПЦР-тест на коронавирус в России.
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