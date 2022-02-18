Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого".

В ходе встречи президенты планируют обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества, безопасность в регионе, совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, а также проблематику на международной арене.

О планах лично встретиться с президентом России Лукашенко объявил 14 февраля. Однако дату, место проведения и повестку переговоров он тогда не назвал.

Последний раз лидеры виделись 29 декабря 2021 года в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, где с 28 по 29 декабря проходил неформальный саммит СНГ. Позже политики приняли участие в товарищеском хоккейном матче, который прошел в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы "Манеж" в Стрельне.

