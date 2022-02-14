Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о планах проведения очной встречи с Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Информации о дате, месте и повестке предстоящей встречи глав двух государств не приводится.

Последняя встреча Путина и Лукашенко состоялась в Санкт-Петербурге 29 декабря. Позже политики приняли участие в товарищеском хоккейном матче, который прошел в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы "Манеж" в Стрельне.

Открыл счет Владимир Путин, забив шайбу в ворота противника на 3-й минуте матча.

