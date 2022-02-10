Минск выразил протест Киеву из-за замены флага в Днепре

Фото: телеграм-канал "Борис Філатов"
Посольство Белоруссии направило в министерство иностранных дел Украины ноту протеста в связи с заменой белорусского флага в Днепре на бело-красно-белый флаг, который использует оппозиция. Об этом говорится на сайте посольства Белоруссии.
Отмечается, что Минск расценил замену государственного флага в Днепре как акт вандализма со стороны Киева.
В сообщении также говорится, что белорусские власти потребовали от Киева официальных извинений и разбирательств на фоне осквернения знамени. В представительстве потребовали вернуть государственный флаг на здание и провести расследование произошедшего.
9 февраля мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что флаг белорусской общины около мэрии заменили с красно-зеленого с орнаментом на оппозиционный бело-красно-белый из-за несогласия с заявлениями белорусского лидера Александра Лукашенко.
До этого Лукашенко заявил, что Москва и Минск дадут совместный ответ на войну Киева против Донбасса. По его словам, в случае войны против Донбасса армия Белоруссии поведет себя так же, как и российская. Он также подчеркнул, что это будет совместный ответ с Россией.
В ноябре прошлого года Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали декрет Союзного государства на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства. Документ утвердил 28 интеграционных программ.
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