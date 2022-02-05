Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

16:45

Украина попробует временно отключиться от энергосетей России и Белоруссии – СМИ

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Украина в конце февраля протестирует отключение от энергосетей России и Белоруссии и попробует на 72 часа запустить свою энергосистему в изолированном режиме. Об этом сообщает немецкая газета Welt.

В текущем году планируется провести два тестирования: первое – с 24 по 26 февраля, а второе – ближайшим летом. В следующем году страна намерена подключиться к европейской энергетической системе. По словам советника госсекретаря США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, это свидетельствует о решительности Киева в вопросе присоединения к Евросоюзу.

По данным газеты, российский "Системный оператор Единой энергетической системы" сообщил о готовности сотрудничать с Украиной в вопросе тестового отключения. В "Укрэнерго" между тем заявили, что энергосистема страны будет готова к изолированной работе в течение долгого времени, если после тестирования не получится снова подключиться к системам России и Белоруссии.

Между тем в ноябре прошлого года Украина отключала 90% мощностей государственных ТЭС из-за нехватки энергоресурсов. Не работали 14 энергоблоков, что является рекордным показателем. Тогда нагрузку несли всего 3 блока из 23 государственных ТЭС, что составляет 10% их мощности.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать