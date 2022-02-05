Украина попробует временно отключиться от энергосетей России и Белоруссии – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Украина в конце февраля протестирует отключение от энергосетей России и Белоруссии и попробует на 72 часа запустить свою энергосистему в изолированном режиме. Об этом сообщает немецкая газета Welt.
В текущем году планируется провести два тестирования: первое – с 24 по 26 февраля, а второе – ближайшим летом. В следующем году страна намерена подключиться к европейской энергетической системе. По словам советника госсекретаря США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, это свидетельствует о решительности Киева в вопросе присоединения к Евросоюзу.
По данным газеты, российский "Системный оператор Единой энергетической системы" сообщил о готовности сотрудничать с Украиной в вопросе тестового отключения. В "Укрэнерго" между тем заявили, что энергосистема страны будет готова к изолированной работе в течение долгого времени, если после тестирования не получится снова подключиться к системам России и Белоруссии.
Между тем в ноябре прошлого года Украина отключала 90% мощностей государственных ТЭС из-за нехватки энергоресурсов. Не работали 14 энергоблоков, что является рекордным показателем. Тогда нагрузку несли всего 3 блока из 23 государственных ТЭС, что составляет 10% их мощности.
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