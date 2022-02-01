Украина впервые начала физические поставки газа из Венгрии

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1 февраля Украина впервые в истории начала физический реверс газа из Венгрии. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона.

Он напомнил, что ранее газотранспортная система могла работать только в одном направлении – из Украины в Венгрию. Согласно соглашению двух стран о гарантированных мощностях, в сутки на Украину будет возможно перекачивать до 8 миллионов кубометров газа.

Ранее замминистра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что Киев сможет закупать газ у Словакии, если в стране будет его дефицит в отопительный сезон. По его словам, в украинских газохранилищах находится достаточное количество голубого топлива, однако если его все же не хватит, то у страны есть все возможности для его импорта.

