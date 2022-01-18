Экс-глава Минэнерго Украины допустила, что Киев может начать воровство газа

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В украинских ПХГ осталось 6,6 миллиарда кубометров газа для внутреннего потребления, а дефицит этого топлива в первом квартале составляет как минимум 2 миллиарда кубометров, заявила заслуженный энергетик Украины, экс-глава Минэнерго этой страны Ольга Буславец.

По ее мнению, "Нафтогаз" находится в глубоком финансовом дефиците, а средств на импорт, без которого Киев не сможет обойтись в период пиковых нагрузок в отопительный период, у него нет. По словам Буславец, Украине придется искать около 2–3 миллиардов долларов на закупки, если же средства не будут найдены, то у Киева, по мнению эксперта, останется всего три сценария действий, один из которых – так называемый отбор газа из России.

"И, что недопустимо, но очень вероятно – (Киев станет. – Прим. ред.) отбирать российский газ из транзитного потока, который обязательно будет использован РФ для остановки транзита по территории Украины и расторжения действующего транзитного контракта", – написала она на своей странице в Facebook.

Помимо этого, считает она, Украине придется ограничить или отключить потребление промышленных предприятий или ограничить поставки газа для котельных и ТЭЦ. Это приведет к снижению температуры в домах и отсутствию у населения горячей воды, добавила Буславец.

Ранее экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украина будет вынуждена воровать российский газ из транзитной трубы, если компания не сможет обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов.

По его словам, события могут развернуться таким образом, что потребление газа на Украине может достичь показателей февраля 2020 года. В этом случае "Нафтогаз" не сможет покрыть существующий спрос из-за дефицита импортных мощностей из ЕС.