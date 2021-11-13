Власти Украины нашли замену российскому газу

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Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, если в стране будет дефицит газа в отопительный сезон, то Киев сможет закупать его у Словакии.

"На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа, хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать", – сказал он в эфире телеканала "1+1".

Кроме того, Немчинов утверждает, что для осуществления закупок у "Нафтогаза" есть достаточно средств и забронированных мощностей.

По его оценкам, цена за газ, который Украина может закупить в конце зимы, составляет порядка 26 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Транзит газа из России через Украину снизился за 10 месяцев текущего года примерно на 22%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Об этом 8 ноября сообщили в ГТС Украины. В связи с этим, отмечал тогда глава компании Сергей Макогон, в Киеве обеспокоены снижением транзита через государство.

До этого экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что Украине будет сложно пережить предстоящую зиму из-за отсутствия прямого контракта с Россией на поставки газа. По его мнению, ответственность за это должен нести украинский лидер Владимир Зеленский.