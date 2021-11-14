На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС из-за нехватки энергоресурсов

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Фото: depositphotos/mariakarabella
На Украине простаивают 90% мощностей государственных ТЭС. Об этом со ссылкой на данные диспетчера "Укрэнерго" сообщает РИА Новости.
Отмечается, что не работают 14 энергоблоков. Для страны этот показатель является рекордным. Еще шесть блоков находятся на разных стадиях ремонта. Таким образом, нагрузку несут всего 3 блока из 23 государственных ТЭС. Это 10% их мощности.
Ранее сообщалось, что проблемы с поставками угля привели к остановке половины энергоблоков компании "Центрэнерго". Данный поставщик производит электричество и тепло в центральной части и на востоке Украины.
В конце октября стало известно, что с 1 ноября Россия перестает поставлять на территорию Украины энергетический уголь, за исключением коксующегося, а также электроэнергию.
Как заявил тогда председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, это можно рассматривать как энергетическую войну.
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