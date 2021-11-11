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Экономика

01:22

В ЛНР заявили, что Киев хочет покупать уголь и электроэнергию в Донбассе

экономика за рубежом

Фото: depositphotos/chungking

Киев намерен закупать энергоресурсы в Донбассе, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.

По ее словам, с просьбой обсудить этот вопрос украинская сторона обратилась на подгруппе по экономическим вопросам. Речь идет о поставках угля и электроэнергии.

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, в свою очередь, заявил, что Донбасс готов обсудить с Киевом вопрос поставок.

"Мы с пониманием отнеслись к этой проблеме, в особенности учитывая тот факт, что это шаг в направлении к восстановлению социально-экономических связей, <...>, и сегодня повторно подтвердили готовность рассмотреть такую возможность. Однако услышав это, представители Киева предпочли в ответ промолчать", – приводит слова Дейнего РИА Новости.

В конце октября стало известно, что с 1 ноября Россия перестает поставлять на территорию Украины энергетический уголь, за исключением коксующегося, а также электроэнергию.

Как заявил тогда председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, это можно рассматривать как энергетическую войну.

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