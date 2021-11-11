В ЛНР заявили, что Киев хочет покупать уголь и электроэнергию в Донбассе

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Киев намерен закупать энергоресурсы в Донбассе, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.
По ее словам, с просьбой обсудить этот вопрос украинская сторона обратилась на подгруппе по экономическим вопросам. Речь идет о поставках угля и электроэнергии.
Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, в свою очередь, заявил, что Донбасс готов обсудить с Киевом вопрос поставок.
"Мы с пониманием отнеслись к этой проблеме, в особенности учитывая тот факт, что это шаг в направлении к восстановлению социально-экономических связей, <...>, и сегодня повторно подтвердили готовность рассмотреть такую возможность. Однако услышав это, представители Киева предпочли в ответ промолчать", – приводит слова Дейнего РИА Новости.
В конце октября стало известно, что с 1 ноября Россия перестает поставлять на территорию Украины энергетический уголь, за исключением коксующегося, а также электроэнергию.
Как заявил тогда председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, это можно рассматривать как энергетическую войну.
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