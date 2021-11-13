Более половины украинских ТЭС остановили работу из-за нехватки энергии

18:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Порядка 60% государственных теплоэлектростанций (ТЭС) Украины прекратили работу из-за нехватки энергоресурсов. Об этом сообщает "Газета.ру".
На данный момент функционируют 23 станции из числа государственных. На фоне нехватки энергии остановлены 14 энергоблоков, еще шесть ремонтируются.
Проблемы с поставками угля привели к остановке половины энергоблоков компании "Центрэнерго". Данный поставщик производит электричество и тепло в центральной части и на востоке Украины.
В начале ноября глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Российская Федерация заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана.
Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов отметил, если в стране будет дефицит газа в отопительный сезон, то Киев сможет закупать его у Словакии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: