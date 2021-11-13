Более половины украинских ТЭС остановили работу из-за нехватки энергии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 60% государственных теплоэлектростанций (ТЭС) Украины прекратили работу из-за нехватки энергоресурсов. Об этом сообщает "Газета.ру".

На данный момент функционируют 23 станции из числа государственных. На фоне нехватки энергии остановлены 14 энергоблоков, еще шесть ремонтируются.

Проблемы с поставками угля привели к остановке половины энергоблоков компании "Центрэнерго". Данный поставщик производит электричество и тепло в центральной части и на востоке Украины.

В начале ноября глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Российская Федерация заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана.

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов отметил, если в стране будет дефицит газа в отопительный сезон, то Киев сможет закупать его у Словакии.