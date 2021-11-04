В Раде заявили, что РФ заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана

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Российская Федерация заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в своем телеграм-канале.

По его словам, заблокированы все поставки в ноябре.

"Технически блокирование происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через РФ", – написал Герус.

При этом он подчеркнул, что ограничения наложены только на энергетический уголь, а речи о коксующемся угле не идет.

Ранее Герус заявил, что поставки угля Россия остановит 1 ноября. По мнению украинского парламентария, это можно рассматривать как энергетическую войну.

