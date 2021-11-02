Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе – Welt

Фото: ТАСС/Евгений Паулин
Владимир Путин смог одной фразой обрушить цены на газ в Европе. Об этом сообщает немецкое издание Welt.
Путин ранее поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в подземные хранилища Европы. Соответствующую задачу глава государства озвучил в ходе совещания по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.
"Это почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением", – утверждается в материале.
В статье говорится, что после поручения российского президента цены фьючерсов на газ в Нидерландах рухнули на 15%. Как утверждает автор материала, энергетический кризис в Европе показал, что Россия доминирует на данном рынке.
"Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идет об объемах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно", – заявляет издание.
Накануне цена газа в Европе на открытии торгов выросла на 11%. Стоимость тысячи кубических метров топлива составила 861 доллар.
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