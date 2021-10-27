Путин поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в европейские хранилища

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Владимир Путин поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в хранилища Европы. С такой задачей президент РФ обратился к главе компании Алексею Миллеру в ходе совещания по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала. Об этом сообщает ТАСС.
"Алексей Борисович, я вас прошу, после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии", – сказал Путин.
До этого глава государства поручил правительству РФ до 1 ноября разработать комплекс мер по нейтрализации в стране негативных последствий энергокризиса в Европе.
Путин отметил, что напряженная ситуация на европейском рынке газа несет определенные риски и для России в связи с традиционно тесными связями с европейскими странами.
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