Реализация союзных программ позволит лучше развивать экономики РФ и Белоруссии – Путин

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Реализация союзных программ создаст лучшие условия для развития экономик России и Белоруссии. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко.

"Это очень важно", – отметил Путин.

Ранее Лукашенко и Путин подписали декрет Союзного государства. Декрет утверждает 28 интеграционных программ, которые были согласованы еще в сентябре. Кроме того, в документе содержатся основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Путин заявил, что подписанный декрет не связан с внутриполитической ситуацией, а нацелен на выгоду граждан Белоруссии и России. Лукашенко же попросил членов госсовета и правительства обеих стран обеспечить реализацию утвержденных программ.

