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Политика

15:14

Встреча Путина и Лукашенко началась в Санкт-Петербурге

политика

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Санкт-Петербурге началась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает агентство Sputnik.

"Встреча Лукашенко и Путина проходит в Константиновском дворце в Стрельне", – говорится в сообщении.

28–29 декабря в Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит СНГ. В приуроченных к саммиту мероприятиях принимает участие и глава Белоруссии, которая завершает свое председательство в Содружестве.

Ожидается, что в ходе встречи Путин и Лукашенко обсудят двустороннее сотрудничество, в том числе в вопросах обороны. 25 декабря между главами государств состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили детали готовящегося на тот момент саммита.

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