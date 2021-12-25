Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в преддверии визита белорусского лидера

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор в субботу, 25 декабря. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

По информации издания, российский и белорусский лидеры обсудили актуальные темы сотрудничества Белоруссии и России, в том числе в оборонной сфере.

Кроме того, одной из тем беседы стала программа мероприятий неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 28 и 29 декабря. Александр Лукашенко примет участие в мероприятиях, а также проведет отдельную встречу с Владимиром Путиным.

Ранее президент РФ назвал трагедией распад СССР. По словам главы государства, этот процесс ознаменовал распад "исторической России".