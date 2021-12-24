В МИД РФ назвали условие для переговоров о продлении транзита газа через Украину

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Россия готова на переговоры о продлении транзита газа через Украину, когда будет понимание, кто, на каких условиях, в каких объемах будет закупать топливо. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства Алексей Полищук.
По его словам, вопрос о продлении транзита уже сейчас Киев ставит в политических целях, поскольку до окончания договора еще три года – он действует до 31 декабря 2024 года.
"По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична", – сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Полищук отметил, что вопросы поставок газа в страны Западной и Центральной Европы, а также транзит через территорию Украины, имеют исключительно коммерческий характер.
В конце октября глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон заявил, что украинская сторона предлагает России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь 2024 года.
Он добавил, что Украина готова заключить соглашение на 10–15 лет. Объем поставок по такому договору мог бы составить не менее 45 миллиардов кубометров в год. Действующее пятилетнее транзитное соглашение между Россией и Украиной подразумевает по 40 миллиардов кубометров газа на срок до 2024 года.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер, в свою очередь, отмечал, что дальнейший транзит необходимо обсуждать на принципах экономической целесообразности и состояния газотранспортной системы Украины.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: