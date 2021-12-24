В МИД РФ назвали условие для переговоров о продлении транзита газа через Украину

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Россия готова на переговоры о продлении транзита газа через Украину, когда будет понимание, кто, на каких условиях, в каких объемах будет закупать топливо. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства Алексей Полищук.

По его словам, вопрос о продлении транзита уже сейчас Киев ставит в политических целях, поскольку до окончания договора еще три года – он действует до 31 декабря 2024 года.

"По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична", – сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Полищук отметил, что вопросы поставок газа в страны Западной и Центральной Европы, а также транзит через территорию Украины, имеют исключительно коммерческий характер.

В конце октября глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон заявил, что украинская сторона предлагает России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь 2024 года.

Он добавил, что Украина готова заключить соглашение на 10–15 лет. Объем поставок по такому договору мог бы составить не менее 45 миллиардов кубометров в год. Действующее пятилетнее транзитное соглашение между Россией и Украиной подразумевает по 40 миллиардов кубометров газа на срок до 2024 года.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер, в свою очередь, отмечал, что дальнейший транзит необходимо обсуждать на принципах экономической целесообразности и состояния газотранспортной системы Украины.