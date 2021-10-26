Киев предложил Москве продлить контракт на транзит газа

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Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон заявил, что украинская сторона предлагает России продлить контракт на транзит газа. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт – не дожидаясь 2024 года. Возможность есть", – заявил специалист.

Макагон добавил, что Украина готова заключить соглашение на 10–15 лет. Объем поставок по такому договору мог бы составить не менее 45 миллиардов кубометров в год.

Действующее пятилетнее транзитное соглашение между Россией и Украиной подразумевает по 40 миллиардов кубометров газа на срок до 2024 года. Глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что дальнейший транзит необходимо обсуждать на принципах экономической целесообразности и состояния газотранспортной системы Украины.

Ранее в МИД РФ назвали условие для транзита российского газа через Украину. Там отметили, что транзит в значительной степени зависит от спроса.