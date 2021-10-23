"Газпром" создаст рекордный резерв газа в подземных хранилищах

ТАСС/Юрий Смитюк

"Газпром" продолжает закачку газа в подземные газовые хранилища (ПХГ), чтобы восполнить изъятые объемы и создать исторически рекордный оперативный резерв, сообщает РИА Новости.

В российской компании рассказали, что с учетом хранилищ на территории Белоруссии и Армении резерв составит 73,824 миллиарда кубометров газа.

Объекты Единой системы газоснабжения готовы к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2021 – начале 2022 годов. Компания намеревается обеспечить высокую надежность поставок газа российским и зарубежным потребителям.

По данным "Газпрома", за 9,5 месяца текущего года компания добыла 399,4 миллиарда кубометров газа, что на 16,6% больше, чем годом ранее. Поставки на внутренний рынок компания нарастила на 16,6%, а экспорт в страны дальнего зарубежья– на 13,1%, до 152,2 миллиарда кубометров.

Ранее Украина предложила "Газпрому" скидку в размере 50% на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в день.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что столица государства гарантирует транзит и ряд антикризисных условий для объемов, которые превышают предусмотренные по контракту.

По словам Зеленского, если это не будет сделано в данный момент, потери Европы этой зимой будут огромными, и кризис смогут остановить лишь оперативные скоординированные меры.