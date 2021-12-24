Путин и Лукашенко проведут встречу в Санкт-Петербурге 29 декабря

Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 29 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.
"Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества", – рассказали в пресс-службе главы белорусского государства.
Лукашенко примет участие в неформальном саммите глав государств – участников СНГ, который запланирован на период 28–29 октября. Лидеры стран подведут итоги председательства Белоруссии в содружестве, а также затронут меры повышения эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.
В пресс-службе президента Белоруссии также отметили, что предстоящее мероприятие знаменательно 30-летним юбилеем со дня образования СНГ.
В начале декабря Лукашенко и Путин провели телефонный разговор, темой которого стали наиболее актуальные вопросы российско-белорусских отношений. В частности, президенты рассмотрели текущие вызовы в отношении двух стран.
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