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Политика

14:27

Уровень интеграции России и Белоруссии гораздо ниже, чем в Евросоюзе – Путин

власть политика

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Уровень интеграции России и Белоруссии гораздо ниже, чем в Евросоюзе. Об этом заявил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

"Вот мы строим Союзное государство, а уровень нашей интеграции до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе. Это просто несравнимо", – отметил российский лидер.

Президент выразил уверенность, что для интеграции РФ и Белоруссии необходимо синхронизировать экономическое законодательство, тогда появятся результаты.

"Нам сначала нужно синхронизировать наше законодательство в сфере экономики и антимонопольное законодательство, налоговое, таможенное. Вот мы обо всем этом договорились. Договорились, сейчас начнем работать. Уверен, что результаты будут", – добавил российский президент.

Кроме того, по его словам, синхронизация особенно важна и для того, чтобы обеспечить неразнообразное понимание совместных действий для достижения наивысшего результата.

Ранее Владимир Путин во время телефонного разговора с Эммануэлем Макроном высказался в пользу обсуждения обстановки на белорусско-польской границе в прямых контактах ЕС с Минском. Президент РФ выразил надежду, что проблема с мигрантами будет решена в ближайшее время.

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