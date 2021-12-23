Уровень интеграции России и Белоруссии гораздо ниже, чем в Евросоюзе – Путин

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Уровень интеграции России и Белоруссии гораздо ниже, чем в Евросоюзе. Об этом заявил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
"Вот мы строим Союзное государство, а уровень нашей интеграции до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе. Это просто несравнимо", – отметил российский лидер.
Президент выразил уверенность, что для интеграции РФ и Белоруссии необходимо синхронизировать экономическое законодательство, тогда появятся результаты.
"Нам сначала нужно синхронизировать наше законодательство в сфере экономики и антимонопольное законодательство, налоговое, таможенное. Вот мы обо всем этом договорились. Договорились, сейчас начнем работать. Уверен, что результаты будут", – добавил российский президент.
Кроме того, по его словам, синхронизация особенно важна и для того, чтобы обеспечить неразнообразное понимание совместных действий для достижения наивысшего результата.
Ранее Владимир Путин во время телефонного разговора с Эммануэлем Макроном высказался в пользу обсуждения обстановки на белорусско-польской границе в прямых контактах ЕС с Минском. Президент РФ выразил надежду, что проблема с мигрантами будет решена в ближайшее время.
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