Большинство граждан Белоруссии назвали отношения с РФ дружественными

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Более 76% жителей Белоруссии оценивают отношения с Россией как дружественные и нормальные. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Институтом социологии Национальной академии наук Белоруссии и Аналитическим центром ЕсооМ. Результаты были опубликованы агентством БелТА.

41% опрошенных назвали отношения Белоруссии с Россией дружественными и братскими, а 35,5% считают, что взаимосвязь между странами нормальная и спокойная. При этом напряженными отношения между государствами назвали 3,7% опрошенных. 12,9% затруднились ответить на данный вопрос.

40,8% белорусов хотели бы видеть роли каждой страны в структуре Союзного государства равноправными. 24,2% опрошенных не видят смысла в объединении стран. Кроме того, они считают, что лучше развивать отношения с другими государствами.

9,8% респондентов рассказали, что поддерживают идею единого экономического пространства, но без политического объединения. При этом 6,4% опрошенных поддержали объединение двух стран.

В опросе приняли участие 10 217 человек из всех областей Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали декрет Союзного государства. Декрет утверждает 28 интеграционных программ, которые были согласованы еще в сентябре. Кроме того, в документе содержатся основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

До этого Путин заявил, что программы нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики.

