Песков прокомментировал создание единой валюты РФ и Белоруссии

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Переговоров о создании единой валюты России и Белоруссии в настоящее время не ведется. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что та стадия интеграции, которая достигнута сейчас за счет подписания солидного пакета союзных программ, она не предусматривает введения единой валюты", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия еще не пришли к созданию единой валюты. По словам белорусского лидера, подобный шаг означал бы более высокий уровень интеграции.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич выразил мнение, что Россия и Белоруссия смогут подумать о создании единой валюты после реализации 28 союзных программ по интеграции двух стран. По его словам, в настоящее время для этого не достигнут нужный уровень внешнеполитической стабильности.