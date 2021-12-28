Путин заявил о намерении поддерживать отношения со странами СНГ

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Россия всегда поддерживала отношения со странами СНГ и продолжит это делать, заявил Владимир Путин на неформальном саммите в Санкт-Петербурге.

"Но одна из главных тем, ради которой мы собрались в текущем режиме, требующая более глубокого обсуждения, – это наша общая борьба с пандемией коронавирусной инфекции", – отметил президент.

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Лидеры обсудили актуальные темы сотрудничества Белоруссии и России, в том числе в оборонной сфере.

Кроме того, одной из тем беседы стала программа мероприятий неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 28 и 29 декабря. Александр Лукашенко примет участие в мероприятиях, а также проведет отдельную встречу с Владимиром Путиным.

