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Политика

21:38

Лукашенко подарил Путину белорусские продукты и набор хрустальных бокалов

политика

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Санкт-Петербург подарил Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами и хрустальные бокалы. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

"Всегда интересный пункт визитов первого (Александра Лукашенко. – Прим. ред.) – подарки. И на этот раз в Питер не с пустыми руками", – говорится в сообщении.

Встреча президентов России и Белоруссии состоялась в Санкт-Петербурге 29 декабря. Позже политики приняли участие в товарищеском хоккейном матче, который прошел в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы "Манеж" в Стрельне. Открыл счет Владимир Путин, забив шайбу в ворота противника на 3-й минуте матча.

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