Путин на 3-й минуте открыл счет товарищеского хоккейного матча

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин открыл счет товарищеского хоккейного матча, который проходит в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы "Манеж" в Стрельне. Президент РФ забил шайбу в ворота соперника на 3-й минуте игры, передает ТАСС.

Вторую шайбу забил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Президенты РФ и Белоруссии выступают за одну команду. Путин традиционно играет под номером 11, Лукашенко вышел на лед под первым номером.

Совместно с лидерами государств в матче принимают участие звезды советского и российского хоккея, в частности генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и гендиректор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.

Ранее Владимир Путин провел переговоры с Александром Лукашенко. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце.

В ходе разговора российский лидер заявил, что реализация союзных программ позволит лучше развивать экономики РФ и Белоруссии. По мнению Путина, это очень важно.