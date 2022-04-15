В МО РФ рассказали об ударе по Жулянскому машиностроительному заводу в Киеве

Фото: ТАСС/министерство обороны РФ

Вооруженные силы России с помощью высокоточных ракет большой дальности морского базирования "Калибр" нанесли удар по Жулянскому машиностроительному заводу на окраине Киева. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

В результата удара по заводу "Визар" были уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.

Ранее Конашенков рассказал, что ракетные войска и артиллерия РФ за день уничтожили 132 военных объекта Украины. Были поражены восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи и склад боеприпасов. Также оперативно-тактическая авиация РФ поразила семь военных объектов Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

