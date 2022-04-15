СК возбудил дело о дискредитации ВС РФ после провокации в украинской Буче

15 апреля, 21:03
Фото: depositphotos/irinabal18
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о фейках относительно действий российских военных после украинской провокации в Буче. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в своей статье в журнале "Записки следователя".
"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")", – написал он.
По словам Бастрыкина, видео, на котором запечатлены тела жителей города, является заранее спланированной постановкой. В качестве доказательства своего утверждения он привел тот факт, что 31 марта глава администрации города сообщил, что подразделения ВС РФ покинули населенный пункт еще 30 марта, а в видео, которое появилось в первые дни после ухода российских военных, информация о жертвах отсутствовала.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что на распространенных фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские подразделения активизируют действия на Украине
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