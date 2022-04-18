МО РФ сообщило о перехвате 10 снарядов при ударе ВСУ по Чернобаевке

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Российские средства противовоздушной обороны сбили два истребителя МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм и один Су-25 – в районе Авдеевки, а также перехватили 10 крупнокалиберных реактивных снарядов, выпущенных по населенному пункту Чернобаевка, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, были сбиты 11 украинских беспилотников у Климова, Невельского, Новотроицкого, Изюма, Пантелеймоновки, Сладководного, Ясного.

"Российские артиллерийские подразделения в течение ночи нанесли удары по 315 объектам украинских войск. Поражены 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", а также 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника", – добавил Конашенков.

Ранее официальный представитель Минобороны сообщил, что Вооруженные силы РФ с помощью ракетных комплексов "Искандер" уничтожили семь военных объектов Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

