Слова чиновницы из Минобороны ФРГ о поставках оружия ВСУ вызвали скандал в Германии

Фото: ТАСС/Imago/Reiner Zensen

Германия не поставляет Киеву боевые машины пехоты и танки западных моделей, заявила статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Меллер, передает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ. По ее словам, Берлин придерживается единой позиции как федерального правительства, так и союзников по НАТО.

Это заявление вызвало общественный резонанс в Германии, поскольку ранее СМИ писали, что среди стран-членов НАТО есть неформальные договоренности об отказе поставлять на Украину некоторые виды вооружений, однако министры обороны Чехии и Словакии опровергли данную информацию.

Глава берлинского офиса "Европейского совета по международным отношениям" Яна Пуглиерин написала в соцсетях, что ее удивило заявление Меллер. По ее словам, чиновники из Чехии, работающие в министерстве обороны и с НАТО заявили ей, что ничего не слышали о таком неформальном соглашении.

Ранее немецкие пользователи соцсетей и читатели портала Frankfurter Allgemeine Zeitung раскритиковали выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он заявил, что Запад и Украина не примут навязанный мир на чужих условиях.

Многие жители Германии обвинили политика в попытках выдать желаемое за действительное и в неспособности подкреплять свои слова действиями. Один пользователь написал, что за красивыми выражениями Шольца прячется лицемерие.

Некоторые назвали канцлера ФРГ "запрограммированной говорящей куклой", поскольку он не говорит об интересах страны, которую представляет. Также немцы обратили внимание на то, что пока США зарабатывают на поставках вооружений и экспорте СПГ, Берлин отказывается от выгодного российского газа, не имея при этом какого-либо альтернативного плана энергетической политики.