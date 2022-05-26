Шольц заявил, что Запад не примет навязанного на Украине мира

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Запад не примет на Украине мира, навязанного на чужих условиях. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.
Он отметил, что сейчас человечество переживает поворотный момент, подчеркнув, что НАТО не предпринимает действий, которые сделали бы Альянс стороной конфликта.
"Также мы постоянно должны давать понять Путину: не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем", – заключил Шольц.
Ранее профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока заявил, что Германия не заинтересована в победе Украины, потому что стремится к тесным отношениям с Россией. Профессор подчеркнул, что Берлин не хочет оказывать серьезную помощь Киеву. Он также добавил, что ставку на близкие отношения с Москвой ФРГ делала еще с 1970-х годов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Светлодарск освобожден от украинской оккупации – Народная милиция ДНР
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