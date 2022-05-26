В Польше объяснили, почему Германия не заинтересована в победе Украины

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Германия не заинтересована в победе Украины, поскольку стремится к тесным отношениям с Россией, заявил профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока.

Так он прокомментировал заявление аналитика немецкой партии ХДС Родерика Кизеветтера о том, что немецкие власти не хотят, чтобы Украина "достигла успеха".

Профессор подчеркнул, что Берлин не хочет оказывать серьезную помощь Киеву. Он также добавил, что ставку на близкие отношения с Москвой ФРГ делала еще с 1970-х годов.

"Это значит, что они не хотят, чтобы Россия проиграла. <...> Несмотря на то, что во время холодной войны Германия была в НАТО, а Советский Союз состоял в Варшавском договоре, между ними существовала тенденция к разделу Европы между собой. И сегодня это не изменилось", – сказал он в интервью порталу Niezalezna.pl.

По словам Сороки, такое поведение ФРГ связано с ее экономическими интересами. Он отметил, что Германия является важной страной НАТО и лидером Евросоюза, поэтому ее действия имеют огромные последствия для функционирования Североатлантического альянса.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что при резком введении эмбарго на российский газ возникнут серьезные последствия для Германии и Европы в целом. В связи с этим он призвал не допустить введения данного ограничения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.