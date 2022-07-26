В МО РФ опровергли сообщения Запада о мобилизации в России

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Зарубежные СМИ распространяют недостоверную информацию о проведении мобилизационных мероприятий в России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В министерстве добавили, что к проведению спецоперации на Украине привлекают лишь часть Вооруженных сил РФ. Ее численности, отметили в Минобороны, вполне достаточно для выполнения поставленных задач.

"Более того, ни одно из спланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также военно-технического и международного сотрудничества Минобороны России не отменено и будет обеспечено необходимым личным составом, вооружением, военной техникой и материальными средствами", – говорится в сообщении.

Так, например, с 30 августа по 5 сентября совместно с войсками Восточного военного округа пройдет командно-штабное учение "Восток-2022". В результате будут отработаны вопросы применения группировок при обеспечении военное безопасности в Восточном регионе, отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что Военно-космические силы России уничтожили артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады Украины в Николаеве. Уточнялось, что удар был нанесен высокоточным оружием. Потери личного состава и вооружения ВСУ превысили 70%. Российская авиация нанесла удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации иностранных наемников.

