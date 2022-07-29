ВКС РФ уничтожили пусковую установку комплекса "Тор-М1" под Харьковом

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Российская военная авиация уничтожила пусковую установку зенитного ракетного комплекса ПВО "Тор-М1" Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что удар по позициям украинских силовиков нанес истребитель Су-35С. Кроме того, российский фронтовой истребитель Су-34 уничтожил огневую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" ВСУ в районе села Раздоловка Донецкой Народной Республики.

Также, по словам Конашенкова, за минувшие сутки ВС РФ уничтожили склад 81-й аэромобильной бригады ВСУ и ракетную установку "Точка-У" под Донецком.

Ранее Конашенков сообщил, что российские военные ударили по пункту временного расположения "Правого сектора", в результате атаки было уничтожено до 200 националистов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

