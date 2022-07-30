"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию

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Российская компания "Газпром" в субботу, 30 июля, объявила о прекращении поставок газа в Латвию.

"Сегодня ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа", – говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

В середине июля стало известно, что парламент Латвии запретит с 2023 года импорт российского газа. Кроме того, в республике утвердили схемы сотрудничества с другими членами Евросоюза в обеспечении запрета поставок газа из РФ.

В Еврокомиссии не исключают сценарий полного отключения Евросоюза от российского газа. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони рассказал о последствиях прекращения поставок. По его мнению, это приведет к рецессии в Евросоюзе, замедлению всей экономической активности.