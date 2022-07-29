Латвия продолжила закупать российский газ через посредника – СМИ

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Главный оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze возобновил закупку российского газа через посредника. Об этом сообщил порталу Delfi глава компании Айгарс Калвитис.

Он не раскрыл имя поставщика, назвав это "коммерческой информацией".

Отмечается, что оплату за газ проводят в евро.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс поддержал предложение о лишении латвийского гражданства поддерживающих спецоперацию на Украине. Он отметил, что в этой ситуации невозможна нейтральная позиция. По его словам, если человек нейтрален, значит, он не понял суть дела.

В середине июля стало известно, что парламент Латвии запретит с 2023 года импорт российского газа. Кроме того, в республике утвердили схемы сотрудничества с другими членами Евросоюза в обеспечении запрета поставок газа из РФ.

В Еврокомиссии не исключают сценарий полного отключения Евросоюза от российского газа. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони рассказал о последствиях прекращения поставок.

По его мнению, это приведет к рецессии в Евросоюзе, замедлению всей экономической активности.