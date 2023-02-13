Британцы заявили о неизбежности поражения Украины

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В Великобритании заявили, что украинская сторона не сможет одержать победу над российской армией. Свое мнение выразили читатели британской газеты Daily Mail.

Так пользователи отреагировали на публикацию о том, что РФ отправила европейцам жесткое послание на фоне дискуссий о возможной поставке истребителей Киеву. Российские военные нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

"Больше никаких поставок оружия. Закончить войну", – написали в комментариях к материалу.

Другой пользователь призвал украинского лидера Владимира Зеленского понять, что Киев не получит истребители. По его словам, у президента Украины есть только два варианта: возвращение за стол переговоров или капитуляция.

"Украина никогда не сможет победить Россию", – написали в поддержку предыдущего комментария.

Британцы также отметили, что не хотят начала Третьей мировой войны. Еще один пользователь рекомендовал сдать Зеленского, поскольку поражение украинских сил, по его мнению, неизбежно.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 78 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки. В 119 районах российская армия нанесла удары по живой силе и боевой технике противника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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