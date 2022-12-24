Соцфонд РФ сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат – глава ведомства

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Социальный фонд РФ сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат, сообщил председатель нового ведомства Сергей Чирков.

"Сроки выплат сохранятся, клиентские службы фонда с 9 января готовы принять посетителей", – сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Чиркова, адреса клиентских служб уже размещены на сайте Пенсионного фонда. Электронные сервисы доступны в любое время, добавил он.

Соцфонд представляет собой объединение ПФР и Фонда социального страхования. Ведомство начнет работу с 1 января 2023 года.

"Гражданам не нужно тревожиться. Слияние будет абсолютно бесшовным. Оно направлено на повышение качества обслуживания", – пояснил Чирков.

Объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования ранее предложили в министерстве труда и соцзащиты. В ведомстве уверены, что это позволит сократить расходы на содержание внебюджетных фондов, а также ускорить цифровой переход в социальной сфере.



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