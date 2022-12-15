Мишустин назначил Сергея Чиркова главой Фонда пенсионного и социального страхования

Фото: pfr.gov.ru

Михаил Мишустин назначил на должность председателя единого Фонда пенсионного и социального страхования временно исполняющего обязанности председателя правления Пенсионного фонда России Сергея Чиркова. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина РФ.

Отмечается, что Чирков начал карьеру в ПФР в 2001 году в должности главного специалиста.

Единый Фонд пенсионного и социального страхования, организованный в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, начнет работу с 1 января 2023 года. Он сохранит все выплаты и обязательства, находившиеся в компетенции ПФР и ФСС.

Объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования предложили в министерстве труда и соцзащиты. Как считают в ведомстве, это позволит повысить доступность и качество услуг, сократить расходы на содержание внебюджетных фондов, а также ускорить цифровой переход в социальной сфере.

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