Около 4 миллионов жителей ЛНР и ДНР прибыли в Ростовскую область в 2022 году

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Почти 4 миллиона жителей Донецкой и Луганской народных республик, в том числе около 580 тысяч детей, прибыли в Ростовскую область с февраля по октябрь прошлого года. Об этом РИА Новости сообщил глава области Василий Голубев.

Губернатор добавил, что с 5 октября подсчет прибывших в область жителей ЛНР и ДНР прекратили в связи с принятием этих республик в состав РФ.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в новых регионах России уже идет работа по восстановлению социальной сферы, несмотря на все трудности. Президент поручил Минздраву РФ и впредь уделять особое внимание решению этой задачи.

До этого стало известно, что присоединенные к РФ территории вошли в зону ответственности Южного военного округа.

Путин поручил активизировать работу по формированию подразделений МЧС в новых регионах

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