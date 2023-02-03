Новые регионы России вошли в зону ответственности Южного военного округа

Фото: Минобороны РФ

Присоединенные к РФ территории вошли в зону ответственности Южного военного округа. Соответствующая информация появилась на официальном портале российского министерства обороны.

На сайте ведомства представлена карта, на которой видно, что зона ответственности Южного военного округа распространилась на ДНР, ЛНР, а также на Запорожскую и Херсонскую области.

В свою очередь, представители пресс-службы округа рассказали ТАСС, что зона ответственности каждого военного округа включает часть российской территории и зарубежные территории.

"В данном случае увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав ВС РФ объединений Народной милиции ДНР и ЛНР", – добавили они.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что процесс интеграции Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в РФ идет полным ходом.

Он подчеркнул, что наиболее важным в проведении спецоперации (СВО) является обеспечение безопасности людей, которые проживают на этих территориях. Также представитель Кремля отметил, что новые регионы должны уверенно занять свое место среди всех субъектов РФ.

Референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России состоялись осенью прошлого года. Жители регионов поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии новых территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.



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