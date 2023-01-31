Размещение под Запорожьем РСЗО "Торнадо-С" стало противовесом HIMARS – Рогов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные разместили под Запорожьем ракетные системы залпового огня "Торнадо-С" в противовес используемым ВСУ американским системам HIMARS, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, усиление российских подразделений должным количеством РСЗО "Торнадо-С" дает им возможность успешного поражения позиций противника с вероятностью 100%. Рогов отметил, что российские системы обладают метровой точностью.

"Поэтому теперь у нас есть хорошо зарекомендовавший себя в боевых условиях противовес американской системе HIMARS", – добавил он.

Ранее Рогов сообщил, что российские силы укрепляют свои позиции на новых рубежах, отбитых у Вооруженных сил Украины в Запорожской области. По его словам, сейчас идет обработка позиций противника: активно работает авиация, РСЗО "Торнадо-С".

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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