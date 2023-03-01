МРОТ в РФ будет выше прожиточного минимума на 17% в 2024 году

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет выше прожиточного минимума на 17% в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

"В рамках бюджета, который мы рассматривали и принимали на 2023–2025 года, в параметры бюджета были заложены более высокие темпы роста минимального размера оплаты труда – плюс 3% к темпам роста, которые были по прожиточному минимуму", – сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Министр отметил, что 21 февраля Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января следующего года, чтобы он составлял 19 242 рубля.

Котяков подчеркнул, что размер МРОТ в 2024 году вырастет на 17% и это станет разницей между прожиточным минимумом и минимальным размером оплаты труда.

Ранее Котяков сообщил, что Соцфонд фонд РФ начнет предоставлять федеральные меры поддержки в новых регионах России с 1 марта. По словам министра труда и соцзащиты, жители этих регионов уже сейчас могут обращаться в отделения фонда для консультации и подготовки документов.

Министр добавил, что с 1 марта Соцфонд начнет назначение пенсий и выплат по временной нетрудоспособности в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Некоторые федеральные меры поддержки доступны уже сейчас – маткапитал и единое пособие для семей с детьми.



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