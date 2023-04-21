В РФ готовится проект о приоритете зачисления в детсады детей погибших участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Российской Федерации рабочая группа по вопросам спецоперации готовит законопроект о приоритете зачисления в детские сады детей погибших участников СВО. Об этом заявил руководитель группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"В работе еще одна закинициатива. Она предусматривает первоочередное зачисление детей погибших участников СВО в детские сады, школы, оздоровительные лагеря", – написал он в своем телеграм-канале.

Секретарь генсовета фракции выразил уверенность в том, что "сшивка" рабочей группы с фондом "Защитники Отечества" придаст новый импульс ясности законодательству касательно поддержки участников СВО, а также их семей.

Ранее Владимир Путин заявил, что муниципальные власти должны знать потребности каждой семьи участников специальной военной операции (СВО).

По словам главы государства, неравнодушный подход важен при поддержке семей бойцов спецоперации. Он подчеркнул, что муниципалитеты должны быть в курсе всех нужд и потребностей таких семей.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столица продолжит поддерживать семьи мобилизованных горожан.

Ракова рассказала, что многие граждане обращались по поводу помощи детям. В целом люди обращались более чем 40 тысяч раз по разным ситуациям. Специалисты уже решили 97% задач. Она добавила, что дополнительные ежемесячные выплаты от города в размере 50 тысяч рублей получили 16 тысяч человек.

