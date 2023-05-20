Волонтеры отмечают большой интерес к службе по контракту среди жителей столицы

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Жители столицы проявляют большой интерес к службе по контракту. Об этом рассказали волонтеры пункта отбора на контрактную службу, который находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

"В основном интересуется, конечно, молодежь от 20 до 35 лет, реже мужчины после 45. Но также интересуется и пожилые люди. Подходил дедушка, ему было 60 лет, вчера у него был день рождения и он умолял меня взять его на контактную службу", – рассказал волонтер Александр.

Он уточнил, что ежедневно к нему с вопросами обращаются порядка 200–300 человек.

Еще один волонтер рассказал, что люди подходят, чтобы выразить поддержку, поблагодарить за работу или просто поинтересоваться. Кроме того, некоторые граждане подходят, чтобы записаться на контрактную службу.

Информацию о работе пункта отбора на службу по контракту и все условиях можно узнать по телефону 117, а также на портале mos.ru.

Также с 4 апреля для желающих пойти на военную службу по контракту заработал чат-бот в Telegram. При помощи виртуального помощника можно получить ответы на вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военным и членам их семей.

Ранее заслуженный артист Российской Федерации и лидер рок-группы "Ва-Банкъ" Александр Скляр посетил пункт отбора на контрактную службу в Москве.

Музыкант отметил важность поддержки бойцов, которые отправляются в зону СВО. Он добавил, что военные должны получать поддержку тех, кто остается вне боевых действий, и понимать, что каждый делает свое дело.

