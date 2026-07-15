Кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве 15 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в Москве в среду, 15 июля, составит от 24 до 26 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 22 до 27 градусов. В некоторых районах также возможен дождь, местами сильный.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила, что ночь на пятницу, 17 июля, станет самой холодной в столице за последнее время. По ее данным, температура воздуха может опуститься до 12 градусов.

При этом в светлое время суток такого похолодания не предвидится. Температура будет соответствовать климатической норме и составит 20–25 градусов.